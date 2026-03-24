Două femei de 34 și 36 de ani au fost transportate la spital în urma unui accident în stânga Nistrului.

Potrivit miliției transnistrene, totul s-a întâmplat în seara zilei de 23 martie, la o intersecție din Tiraspol. Un tânăr de 19 ani, șoferul unei mașini, ar fi încercat să efectueze un viraj la stânga, însă nu a acordat prioritate automobilelor care circulau din sens opus. În consecință, mașina acestuia s-a izbit de un o altă mașină, condus de un șofer de 23 de ani, și ulterior de un alt mijloc de transport, la volanul căruia se afla un tânăr de 20 de ani.

În urma impactului, două pasagere au fost transportate la spital.

Alte circumstanțe se stabilesc.

Accident în stânga Nistrului / Telegram

