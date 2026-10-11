Un accident rutier s-a produs astăzi, 11 octombrie, în zona localității Peresecina, raionul Orhei. În urma impactului, un automobil a fost grav avariat, iar o persoană a fost surprinsă stând jos pe carosabil. Ambulanță și poliția au intervenit.

Potrivit martorilor, în urma accidentului ar exista persoane rănite. Deocamdată, nu se cunoaște câte persoane au avut de suferit și nici care este starea acestora.

În urma accidentului, în zonă s-au format ambuteiaje, iar circulația rutieră se desfășoară cu dificultate.

Contactați de PRO TV pentru a obține informații oficiale despre accident, responsabilii de la poliția încă nu ne-au răspuns.

Accident Peresecina/ Telegram

Accident Peresecina/ Telegram