Un bărbat de 60 de ani a ajuns la spital, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit de un vehicul al muncitorilor de pe marginea drumului.

Potrivit poliției, accidentul a avut loc lângă satul Domulgeni. Șoferul, un bărbat de 71 de ani, nu a avut de suferit.

Deocamdată nu se cunoaște care ar fi cauza accidentului și dacă ar fi avut sau nu viteză excesivă șoferul mașinei.

Alte circumstanțe urmează a fi stabilite.

În weekendul trecut, polițiștii au intervenit în 1377 de cazuri, solicitări parvenite prin Serviciul Unic 112.

Totodată, 1432 de șoferi au fost sancționați pentru că au depășit limita de viteză stabilită.