Două automobile s-au lovit la intersecția străzilor Alecu Russo și Mihail Sadoveanu din Chișinău. În urma impactului, una dintre mașini a fost proiectată în alte două vehicule.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 08:00. Un automobil Toyota Prius, condus de tânăr s-a lovit de o altă Toyota. Unul dintre șoferi nu deținea permis de conducere.

Priusul a fost proiectat în alte două mașini

În urma impactului, Toyota Prius a fost proiectat în alte două automobile, o Dacia și o Toyota Corolla.

Conducătorului unuia dintre automobilele Toyota i-au fost acordate îngrijiri medicale la locul impactului

Mașina, dusă la parcarea specială

Toyota Prius a fost ridicat și transportat la parcarea specială.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate detaliile producerii accidentului.

Sursa video: Telegram/ Accidente Rutiere Moldova