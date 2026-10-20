Accident rutier grav în apropiere de Bălți: două mașini au luat foc după o coliziune în care au fost implicate mai multe automobile - VIDEO

Un accident rutier grav s-a produs marți seara, 20 octombrie, în apropiere de municipiul Bălți. Mai multe mașini s-au ciocnit, iar în urma impactului, două dintre acestea au fost cuprinse de flăcări. Tatiana Demian Potrivit informațiilor preliminare, accidentul a avut loc în jurul orei 17:30. La fața locului au intervenit serviciile de urgență. În urma coliziunii, traficul rutier în zonă a fost îngreunat, formându-se un ambuteiaj de proporții, transmite TVN. Deocamdată, nu există informații confirmate despre eventuale victime sau persoane rănite. Accident Bălți/ Nordinfo Accident Bălți/ Nordinfo Sursă video: Bălți Online și Nordinfo