Un accident rutier grav s-a produs marți seara, 20 octombrie, în apropiere de municipiul Bălți. Mai multe mașini s-au ciocnit, iar în urma impactului, două dintre acestea au fost cuprinse de flăcări.

Tatiana Demian
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Potrivit informațiilor preliminare, accidentul a avut loc în jurul orei 17:30. La fața locului au intervenit serviciile de urgență.

În urma coliziunii, traficul rutier în zonă a fost îngreunat, formându-se un ambuteiaj de proporții, transmite TVN.

Deocamdată, nu există informații confirmate despre eventuale victime sau persoane rănite. 

Accident Bălți
Accident Bălți/ Nordinfo
Accident Bălți
Accident Bălți/ Nordinfo

Sursă video: Bălți Online și Nordinfo

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