Un accident rutier grav s-a produs marți seara, 20 octombrie, în apropiere de municipiul Bălți. Mai multe mașini s-au ciocnit, iar în urma impactului, două dintre acestea au fost cuprinse de flăcări.
Potrivit informațiilor preliminare, accidentul a avut loc în jurul orei 17:30. La fața locului au intervenit serviciile de urgență.
În urma coliziunii, traficul rutier în zonă a fost îngreunat, formându-se un ambuteiaj de proporții, transmite TVN.
Deocamdată, nu există informații confirmate despre eventuale victime sau persoane rănite.
Sursă video: Bălți Online și Nordinfo