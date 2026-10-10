Polițiștii l-au identificat, localizat și reținut pe cel de-al doilea conducător auto implicat în accidentul rutier mortal produs în satul Hulboaca, raionul Orhei, în urma căruia un pieton și-a pierdut viața.

Potrivit poliției, la volanul celui de-al doilea automobil s-ar fi aflat un bărbat de 64 de ani, originar din raionul Călărași.

În urma măsurilor întreprinse și a informațiilor operative obținute, polițiștii au stabilit că, după producerea accidentului, automobilul cu care bărbatul ar fi fost implicat în tragedie a fost reparat parțial.

În prezent, polițiștii continuă acțiunile de documentare.

Cum s-a întâmplat totul

Accidentul s-a produs ieri, în satul Hulboaca. Un bărbat de 60 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de două automobile, iar unul dintre conducătorii auto a părăsit locul accidentului.

Șoferul celuilalt automobil, un bărbat de 49 de ani, a fost identificat și localizat ieri de polițiști.

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