În ultimele zile, mai multe canale de Telegram și politicieni din Autonomia Găgăuză au susținut că Ministerul Justiției ar intenționa să „taie” din autonomia regiunii și că autoritățile centrale ar bloca desfășurarea alegerilor în Adunarea Populară. Afirmațiile au fost propagate și pe Facebook, fiind prezentate ca dovezi ale unei presiuni a Chișinăului asupra autonomiei găgăuze, scrie Stopfals.md.

Ministerul Justiției și experții juridici resping însă aceste acuzații, precizând că sesizarea înaintată Curții Constituționale nu urmărește reducerea atribuțiilor Găgăuziei, ci clarificarea unor aspecte juridice privind competențele autorităților locale și modul de formare a unor funcții în structurile administrative și electorale ale regiunii.

Pe 9 martie 2026, ministrul justiției Vladislav Cojuhari a cerut Curții Constituționale să verifice constituționalitatea unor prevederi din Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei, Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, precum și din Codul Electoral. Este vorba despre reguli care permit Adunării Populare a Găgăuziei să propună șefi de direcții sau să formeze autoritățile electorale locale.

Expertul Igor Boțan, director executiv al Asociației ADEPT, a explicat pentru Stopfals.md că sesizarea „nu poate fi interpretată ca o diminuare a atribuțiilor autonomiei”. Potrivit acestuia, Ministerul Justiției urmărește să clarifice dacă anumite prevederi legislative locale sunt compatibile cu Constituția Republicii Moldova, o procedură legală cu precedent încă din 1999.

Declarațiile unor politicieni și canale media care susțin că „Chișinăul blochează alegerile” sau „vrea să lichideze autonomia Găgăuziei” nu corespund realității. De exemplu, Curtea Supremă de Justiție a suspendat hotărârile Adunării Populare care vizau crearea componenței autorității electorale regionale, deoarece acestea nu respectau Codul Electoral național, ceea ce face imposibilă desfășurarea alegerilor până la clarificarea legală.

Boțan a subliniat că adresarea la Curtea Constituțională mută disputa din sfera politică în cea legală, asigurând respectarea principiilor constituționale și a separației puterilor în stat. De asemenea, Curtea ar putea solicita opinia Comisiei de la Veneția înainte de a emite o decizie finală.

Ministerul Justiției reafirmă că acțiunile sale respectă cadrul legal și nu vizează diminuarea autonomiei Găgăuziei, ci doar asigurarea conformității legislației locale cu Constituția Republicii Moldova.