Criza politică din autonomia găgăuză se adâncește după ce Victor Petrov, unul dintre adjuncții bașcanei Evghenia Guțul, a fost suspendat din funcție. Decizia a fost oficializată printr-o dispoziție semnată de Ilia Uzun, prim-vicepreședintele Comitetului Executiv.

Măsura vine în contextul în care Petrov are statut de învinuit într-un dosar penal ce vizează acuzații grave de spălare de bani și evaziune fiscală, fapte investigate în cadrul unor întreprinderi și organizații. Potrivit autorităților, suspendarea va rămâne în vigoare până la clarificarea completă a circumstanțelor din dosar.

Numirea lui Petrov în funcția de adjunct al bașcanei a fost însoțită de controverse încă de la început. Acesta ar fi ajuns în poziție după o întâlnire cu oligarhul fugar Ilan Șor, desfășurată în Israel. Relația dintre cei doi a ridicat semne de întrebare în spațiul public, în special în contextul influenței exercitate de Șor asupra unor actori politici din Republica Moldova.

Anterior, Petrov a fost deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei și co-fondator al organizației „Celula Anticriză a Poporului” (НАШ), structură cunoscută pentru pozițiile sale critice față de autoritățile centrale.

La 22 februarie 2024, Uniunea Europeană l-a inclus pe Victor Petrov pe lista de sancțiuni, alături de Ilan Șor. Potrivit deciziei, acesta este acuzat de implicare activă în campanii de dezinformare și de incitare la panică în rândul populației din Găgăuzia.

La 5 august, Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare, iar fosta secretară a partidului Şor, scos în afara legii, Svetlana Popan a fost condamnată la 6 ani de închisoare. Evghenia Guțul este învinuită că în perioada 2019-2022, s-ar fi implicat activ în aducerea banilor ilegali de la Moscova, prin curse aeriene și terestre. Sumele erau folosite pentru promovarea partidului scos în afara legii si nu erau contabilizate. Pe un alt capît de acuzare, Gutul este cercetată pentru că fiind responsabilă de verificarea, confirmarea listelor si remunerarea participantilor la protestele organizate de Șor, a acceptat din partea grupului criminal aproape 43 de milioane de lei. Pentru aceleași acțiuni este cercetată si colega ei, la fel, secretară pe atunci.