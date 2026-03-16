Primarul municipiului Iași Mihai Chirică, vine în ajutorul orașului Bălți și a trimis un convoi umanitar de cisterne cu apă potabilă pentru a sprijini locuitorii orașului, care au rămas ieri fără apă în urma poluării râului Nistru. Anunțul a fost făcut de către primarul orașului Bălți, Alekandr Petkov.

„După apelul lansat de mine în vederea unui ajutor umanitar, am fost contactat de primarul municipiului Iași, domnul Mihai Chirică. În scurt timp, la Bălți va ajunge un convoi umanitar de cisterne cu apă potabilă pentru a sprijini locuitorii orașului. Astfel de momente ne arată cât de importantă este solidaritatea între orașe și oameni”, a menționat primarul orașului Bălți pe pagina sa de Facebook.

Orașul Bălți a rămas ieri din nou fără apă ca urmare a poluării râului Nistru. Astfel, locatarii blocurilor au făcut cozi la fântâni pentru a-și face rezerve. Spun că este neplăcut acest lucru, dar că nu au de ales, sănatatea este mai importantă. Este a doua oară în acestă săptămână când la Bălți este sistată apa, iar primarul a făcut apel la calm și la consum rațional.

Apa care ajungea în Bălți prin apeductul Soroca-Bălți s-a dovedit a fi nesigură pentru consum din cauza poluării de pe Nistru. Situația este deosebit de critică pentru oraș, deoarece aceasta este singura sursă de apă potabilă.

