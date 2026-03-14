În dimineața zilei de 14 martie 2026, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a fost alertată de către autoritățile din Ucraina cu privire la survolarea spațiului aerian moldovenesc de către o dronă de tip Shahed. Incidentul a avut loc în zona de est a țării, pe direcția Aleksandrovka (UA) – Ucrainca (RM), în jurul orei 01:30.

Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării, obiectul aerian a fost detectat în spațiul național, însă ulterior ar fi părăsit teritoriul Republicii Moldova pe direcția Ucrainca – Novoselka (UA).

Informațiile au fost transmise autorităților ucrainene, însă acestea nu au confirmat detectarea dronelor pe teritoriul lor. Totodată, partea ucraineană a precizat că obiectul ar fi dispărut de pe radare pe teritoriul Republicii Moldova, în regiunea Cimișlia

De la începutul războiului mai multe drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, inclusiv câteva au căzut pe teritoriul nostru. La 22 ianuarie, o dronă de tip Gheran - 2 cu partea, care consta din substanța explozivă cu masa de 50 kg a fost depistată la Ștefan Vodă, aceasta a fost detonată.