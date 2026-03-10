Autoritățile din Republica Moldova au început să urmărească atent situația pe râul Nistru, după ce au fost semnalate urme de poluare în amonte. Ministerul Mediului, împreună cu Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, a prelevat probe de apă pentru analize de laborator și verifică permanent râul.

Primele evaluări arată că nivelul de oxigen din apă este normal, dar rezultatele finale vor arăta dacă există vreun risc pentru oameni sau animale. Substanțele suspecte ar putea ajunge în zona lacului Dubăsari în următoarele ore, dar curgerea lentă a apei și porțiunile înghețate pot reduce concentrația.

Pentru siguranța populației, autoritățile recomandă locuitorilor din zonele afectate:

să nu folosească apa din Nistru pentru băut;

să nu dea apă din râu animalelor;

să nu pescuiască;

să nu folosească apa pentru udarea culturilor;

să raporteze orice pete sau urme de poluare pe apă.

Ministerul Mediului asigură că apa potabilă din orașe nu provine direct din râu și trece prin filtre și tratamente speciale. Autoritățile vor continua să monitorizeze situația și vor informa publicul imediat ce vor apărea rezultate noi.

Astăzi, primăria din Soroca a anunțat că o pată de ulei a fost observată pe suprafața râului Nistru. Astfel, populația este îndemnată să evite utilizarea apei din râu pentru uz casnic, adăparea animalelor sau alte activități.

Citeste si : O pată de ulei - observată pe suprafața râului Nistru, la Soroca. Avertismentul autorităților - VIDEO