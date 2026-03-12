Autoritățile au comasat cele două dosare penale deschise în cazul educatoarei decedate, iar ancheta urmează să fie examinate de organul de urmărire penală din Hîncești, raionul în care soțul victimei a ocupat anterior funcția de vicepreședinte și a fost membru PAS. Experții avertizează că apropierea sa de autoritățile locale ar putea afecta corectitudinea procesului.

Alexandru LUPAN, ADJUNCT AL ȘEFULUI IGP: „Sunt deschise două procese penale. Recent am aflat că prin ordonanța procurorului general aceste cauze sunt conectate și urmează să fie examinate de organul de urmărire penală din orașul Hîncești.”

Totodată, Alexandru Lupan spune că după audierea martorilor și diverse expertize din dosar sunt divirgențe între ceea ce s-a lansat în spațiul public și ceea ce constată organul de urmărire penală.

Alexandru LUPAN, ADJUNCT AL ȘEFULUI IGP: „La moment au fost audiați și mulți martori, în jur de 30, urmează să fie dispuse și diverse expertize. Un lucru este cert că sunt foarte mari divirgențe în ceea ce s-a lansat în spațiul public și din ceea ce constată organul de urmărire penală. Divirgențe sunt și în amplificare, dar și atenuare.”

Lupan menționează că dosarul se examinează pentru violență în familie cu determinare la sinucidere și că un caz anterior din 2025, în care victima fusese internată pentru intoxicație medicamentoasă, nu a fost raportat poliției.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „De ce medicii nu au anunțat poliția odată ce este obligat să raporteze poliției atunci când se ciocnește cu astfel de situații?”

Alexandru LUPAN, ADJUNCT AL ȘEFULUI IGP: „Sper că ancheta internă a ministerul Sănătății o să stabilească acest aspect, dar și acest aspect urmează a fi urmărit și în cadrul procesului penal care este inițiat. Oricum organul de urmărire penală urmează să se expună și pe acest fapt. Să existat atunci adresare cred că nu ajungeam la tragedia din prezent.”

Întrebată despre copiii victimei, avocatul Arina Țurcan-Donțu a menționat că în prezent nu este la curent unde se află copiii dar a precizat că situația este monitorizată de Agenția pentru prevenire și combatere a violenței, subordonată Guvernului, care coordonează activități cu ONG-urile și asigură familie cu avocat.

Arina ȚURCAN-DONȚU, AVOCAT: „Copiii sunt asistați de Autoritatea Tutelară, iar structura de asistență socială din oraș este în contact cu ei și le oferă sprijin. Tipul de asistență nu a fost comunicat public”.

În același timp, problema neintervenției instituțiilor a fost evidențiată de Bogza, care a amintit că directorul grădiniței ar fi avut dubii privind starea victimei, dar nu a luat măsuri, iar nici primăria sau asistența socială nu au intervenit. Lupan a subliniat că aceasta reflectă și o problemă mai amplă a societății.

Alexandru LUPAN, ADJUNCT AL ȘEFULUI IGP: „Reacționăm post factum. Vedem o bătaie în stradă, filmăm, dar nu intervenim.”

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV:„Din ceea ce am înțeles familia nu s-a aflat la evidența autorităților ca familie de risc. Înțeleg că nu s-a cerut ajutor anterior de nicăieri, nici de la poliție, nici de nicăieri?”

Arina ȚURCAN-DONȚU, AVOCAT:„Din informațiile pe care le deținem noi la moment nu au fost solicitări către organele de poliție, doar ceea ce a declarat domnul ministru al Sănătății că s-a adresat către structura medicală.

Cazul femei din Hâncești a fost făcut public duminică, când mai multe organizații nonguvernamentale și activiști care luptă pentru drepturile femei au scris că decesul acesteia nu ar fi un accident, dar un rezultat al unui abuz, că aceasta ar fi fost abuzată ani la rând de soțul ei ceea ce a făcut-o să își pună capăt zilelor. Cazul a generat un val de reacții, iar în urma scandalului soțul ei și-a dat demisia din funcția pe care o avea în cadrul Consiliului Raional Hîncești și a fost exclus din rândurile partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate.

Citeste si : Șeful IGP vine cu detalii despre cazul educatoarei de la Hîncești: „Vorbim de două procese. Se investighează circumstanțele" - VIDEO

Citeste si : Moartea unei educatoare din Hîncești a îngrozit întreaga țară. Activiștii vorbesc despre un posibil femicid: „Nu este un accident, ci rezultatul unui abuz continuu”

Organizațiile nonguvernamentale îndeamnă femeile care sunt victime ale violenței în familie să sesizeze autoritățile și să ceară ajutor. Linia fierbinte principală și gratuită pentru victimele violenței în familie din Republica Moldova este 0 8008 8008. Totodată femeile sunt îndemnate să acceseze platforma eviolență.md, unde au contact cu specialiști care le pot ajuta sau pot apela numărul unic - 112.