Premierul Alexandru Munteanu a efectuat o vizită de lucru în Bălți, unde a discutat cu reprezentanții administrației publice locale și cu cetățenii despre situația reluării alimentării cu apă în raioanele din nordul țării.

În urma evaluărilor făcute la fața locului, șeful Executivului a recomandat ca, în următoarele 48 de ore, apa să fie utilizată exclusiv în scopuri menajere, ca măsură de precauție până la stabilizarea completă a sistemului de alimentare.

În cadrul vizitei, premierul a mers și la Centrul de dializă, unde a mulțumit personalului medical pentru efortul depus în condiții dificile, subliniind importanța muncii lor în salvarea de vieți omenești.

Vizită în teren și mesaje de susținere: premierul apreciază efortul medicilor și răbdarea locuitorilor

Totodată, Alexandru Munteanu a discutat cu locuitorii care beneficiază de punctele mobile de distribuire a apei, instalate cu sprijinul Armatei Naționale și gestionate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Oficialul a apreciat răbdarea și solidaritatea de care dau dovadă bălțenii în această perioadă complicată.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația și să intervină pentru a asigura revenirea la normal cât mai curând posibil.

Când a fost suspendată apa în raioanele de nord al țării?

Ieri, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder a declarat că aceste 4 orașe din nordul țării, inclusiv municipiul Bălți, care a fost cel mai afectat de criza apei potabile, ar putea fi reconectate la apă în următoarele zile. Potrivit lui, rezultatele analizelor de ieri a apei din Nistru, prezentate de ANSP, au fost în limita admisibilă.

Pe 15 martie, orașul Bălți a rămas din nou fără apă ca urmare a poluării râului Nistru. Pentru a asigura locuitorii, spitalele și grădinițele cu apă potabilă, autoritățile centrale, prin intermediul salvatorilor, carabinierilor și armatei, au trimis în oraș 25 de cisterne cu peste 100 de tone de apă tehnică și potabilă.

Ulterior și Soroca a rămas fără apă. Autoritățile locale au trecut atunci la soluții de rezervă și au curățat și pus în funcțiune 7 sonde arteziene, care însă nu au asigurat orașul cu apă pentru mult timp.

Când a început criza de pe Nistru?

Contaminarea râului Nistru cu substanțe poluante de origine petrolieră a avut loc în urma atacului militar al Federației Ruse asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean din Ucraina, din 7 martie. Primele pete uleioase au fost observate pe 10 martie și surprinse de locuitorii din regiune, care au postat imagini pe rețele.

În acest context, Guvernul s-a convocat pe 15 martie într-o ședință specială și a instituit stare de alertă de mediu pe râul Nistru pentru 15 zile. Aceasta vizează raioanele situate în bazinul Nistrului - Drochia, Soroca, Bălți, Sîngerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Chișinău dar și localitatățile din stânga Nistrului. Parțial regimul se extinde în raioanele Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni și altele.

Tot în acea zi, două baraje de protecție pe râul Nistru, în apropierea stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă au fost instalate de către Apă Canal Chișinău. Măsura a fost luată în contextul situației create pe râu și are drept scop prevenirea unei eventuale situații critice care ar putea afecta alimentarea cu apă a capitalei.

Totodată, alte trei baraje absorbante noi au fost instalate și sâmbătă: două în localitatea Arionești, raionul Dondușeni, și unul pentru securizarea stației de captare de la Cosăuți, raionul Soroca.

Deși prezența substanțelor petroliere a fost confirmată până acum doar în zona de nord, autoritățile au demarat o evaluare preventivă a tuturor stațiilor de captare, inclusiv a celei din Chișinău, pentru a preveni orice risc pentru populație.