Primăria Municipiului Soroca a anunțat că alimentarea cu apă din fluviul Nistru va rămâne suspendată pentru cel puțin încă 12 ore în localitățile Soroca, Florești, Sîngerei, Naslavcea și în municipiul Bălți, după ce Guvernul a instituit starea de alertă de mediu pe bazinul fluviului pentru 15 zile, începând cu 16 martie 2026.

Deși rezultatele analizelor de laborator indică o evoluție ușor pozitivă a calității apei, autoritățile mențin măsura pentru a garanta siguranța deplină a consumatorilor și pentru a evita riscul contaminării rețelelor de apă.

În acest context, Ministerul Mediului, împreună cu Administrațiile Publice Locale, depune eforturi pentru identificarea și activarea unor surse alternative de apă. În Raionul Soroca au fost curățate și puse în funcțiune 7 sonde arteziene, prin intermediul cărora apa va fi livrată în curând către consumatori.

Primăria recomandă cetățenilor să nu folosească apa din Nistru pentru consum potabil, pentru irigare sau pentru adăparea animalelor, și să evite pescuitul în acest interval. Echipele de intervenție mențin o monitorizare riguroasă a fluviului și lucrează la instalarea unor baraje de filtrare suplimentare, precum și la identificarea de soluții tehnice pentru decontaminarea apei.

„Siguranța cetățenilor rămâne prioritatea noastră. Vom reveni cu informații actualizate privind situația de pe Nistru”, transmite Primăria Municipiului Soroca într-o postare pe Facebook.

Acum câteva zile, mai multe pete uleioase au fost observate pe râul Nistru, în apropiere de Naslavcea. Autoritățile din Republica Moldova au început să urmărească atent situația pe râu, fiind prelevate probe de apă pentru analize de laborator.

Potrivit autorităților din Ucraina, cauza petelor de petrol apărute pe râul Nistru ar fi atacul rusesc asupra țării vecine, și anume scurgerea de combustibil pentru rachete care a avut loc în zona Centralei Hidroelectrice Nistru din regiune Cernăuți. Astfel, poluarea s-ar fi răspândit în aval, în special în zona satului Naslavcea din Republica Moldova. Pentru a preveni riscurile asupra populației și mediului, alimentarea cu apă în localitatea Naslavcea, precum și în mai multe raioane din nordul țării, a fost oprită.

În acest context, ieri, Guvernul s-a convocat într-o ședință specială și a instituit stare de alertă de mediu pe râul Nistru pentru 15 zile. Aceasta vizează raioanele situate în bazinul Nistrului - Drochia, Soroca, Bălți, Sîngerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Chișinău dar și localitatățile din stânga Nistrului. Parțial regimul se extinde în raioanele Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni și altele.

