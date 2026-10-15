Premierul Vasile Tofan a declarat în ședința Guvernului de astăzi, că situația alimentării cu apă rămâne complicată atât în Republica Moldova, cât și în Ucraina.

Oficialul a menționat orașele Cernăuți și Novodnistrovsk, unde apa este furnizată doar câteva ore pe zi. El a dat aceste exemple pentru a sublinia cât de complicată este situația alimentării cu apă și în Ucraina.

„Noi n-am văzut asta la noi. În Ucraina, de exemplu, orașul Cernăuți are apă opt ore pe zi, de la 06:00 la 10:00 și de la 18:00 la 22:00. Orașul Novodnistrovsk, care e chiar pe lacul de acumulare, are apă șase ore pe zi”, a declarat a afirmat șeful Guvernului.

„Lucrurile sunt foarte dificile”

Tofan a subliniat că oamenii trebuie să țină cont de situația din țara vecină, în condițiile în care și Ucraina se confruntă cu probleme de alimentare cu apă, inclusiv în localitățile care depind în mare măsură de Nistru.

„Toată lumea care critică trebuie să înțeleagă că lucrurile sunt foarte dificile, inclusiv acolo”, a afirmat șeful Guvernului.

Acesta a precizat că orașul Cernăuți este alimentat în mare măsură din Nistru și a evidențiat dificultățile cu care se confruntă locuitorii acestuia, care primesc apă doar conform unui program stabilit.

Chișinăul și Kievul caută un echilibru

Premierul a precizat că orașul Cernăuți este alimentat în mare măsură din Nistru, ceea ce arată că problemele de pe fluviu afectează ambele țări.

Totodată, acesta a apreciat abordarea autorităților ucrainene în discuțiile cu Chișinăul și a menționat că ploile începute în Carpați oferă premise pentru îmbunătățirea situației.

Ieri, Guvernul a anunțat că debitul de apă deversat din complexul hidroenergetic de la Novodnistrovsk în râul Nistru va crește cu aproximativ 20%. Anunțul a fost făcut după întrevederea premierului Vasile Tofan și a ministrului Energiei, Dorin Junghietu, cu prim-vicepremierul și ministrul Energiei al Ucrainei, Denis Șmîhal.

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Republica Moldova, sub stare de urgență în sectorul energetic și în domeniul hidrologic pentru 60 de zile

Începând cu 26 septembrie, Republica Moldova se află în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Între timp, nivelul apei în Nistru scade alarmant, iar lipsa precipitațiilor din Ucraina se resimte tot mai mult și în țara noastră.

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