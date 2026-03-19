Alimentarea cu apă a fost restabilită în rețea pentru locuitorii din nordul țării, inclusiv municipiul Bălți, după întreruperile din ultimele săptămâni. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atrage însă atenția că apa nu este potabilă în primele 48 de ore după reconectare, din cauza sedimentelor depuse în conducte și a posibilelor impurități care pot afecta gustul și aspectul acesteia.

Astfel, IGSU mneționează că în această perioadă, apa trebuie folosită doar pentru uz tehnic, precum spălatul, curățenia sau igiena personală, și nu pentru băut sau gătit.

Salvatorii recomandă locuitorilor să respecte câteva măsuri de precauție:

Informați rudele și vecinii că apa nu trebuie consumată în primele 48 de ore;

Verificați robinetele înainte de reluarea alimentării, pentru a evita eventuale inundații;

Supravegheați primele ore după reconectare și, dacă este posibil, rămâneți acasă pentru a monitoriza eventualele scurgeri;

Lăsați apa să curgă câteva minute la prima utilizare, pentru a elimina sedimentele sau impuritățile rămase în conducte.

IGSU reamintește că respectarea acestor măsuri este esențială pentru siguranța locuitorilor și pentru prevenirea incidentelor după reluarea serviciului de alimentare cu apă.

Când a fost suspendată apa în raioanele de nord al țării?

Pe 15 martie, orașul Bălți a rămas din nou fără apă ca urmare a poluării râului Nistru. Pentru a asigura locuitorii, spitalele și grădinițele cu apă potabilă, autoritățile centrale, prin intermediul salvatorilor, carabinierilor și armatei, au trimis în oraș 25 de cisterne cu peste 100 de tone de apă tehnică și potabilă.

Ulterior și Soroca a rămas fără apă. Autoritățile locale au trecut atunci la soluții de rezervă și au curățat și pus în funcțiune 7 sonde arteziene, care însă nu au asigurat orașul cu apă pentru mult timp.

Când a început criza de pe Nistru?

Contaminarea râului Nistru cu substanțe poluante de origine petrolieră a avut loc în urma atacului militar al Federației Ruse asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean din Ucraina, din 7 martie. Primele pete uleioase au fost observate pe 10 martie și surprinse de locuitorii din regiune, care au postat imagini pe rețele.

În acest context, Guvernul s-a convocat pe 15 martie într-o ședință specială și a instituit stare de alertă de mediu pe râul Nistru pentru 15 zile. Aceasta vizează raioanele situate în bazinul Nistrului - Drochia, Soroca, Bălți, Sîngerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Chișinău dar și localitatățile din stânga Nistrului. Parțial regimul se extinde în raioanele Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni și altele.

Tot în acea zi, două baraje de protecție pe râul Nistru, în apropierea stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă au fost instalate de către Apă Canal Chișinău. Măsura a fost luată în contextul situației create pe râu și are drept scop prevenirea unei eventuale situații critice care ar putea afecta alimentarea cu apă a capitalei.

Totodată, alte trei baraje absorbante noi au fost instalate și sâmbătă: două în localitatea Arionești, raionul Dondușeni, și unul pentru securizarea stației de captare de la Cosăuți, raionul Soroca.

Deși prezența substanțelor petroliere a fost confirmată până acum doar în zona de nord, autoritățile au demarat o evaluare preventivă a tuturor stațiilor de captare, inclusiv a celei din Chișinău, pentru a preveni orice risc pentru populație.