Alimentarea cu apă a fost sistată temporar în orașul Naslavcea și în raioanele Soroca, Bălți, Florești și Sîngerei. Măsura a fost aplicată din cauza continuării scurgerilor de substanțe poluante în fluviul Nistru dintre Nistru.

Cetățenii din aceste zone sunt rugați să ia măsuri de precauție și să rezerve cantități minime de apă doar pentru necesitățile urgente. Autoritățile recomandă monitorizarea constantă a canalelor oficiale pentru informații actualizate privind reluarea furnizării apei.

Specialiștii avertizează că poluarea reprezintă un risc direct pentru sănătatea publică, iar măsurile de restricție sunt temporare, dar esențiale pentru protecția locuitorilor.

Totul a început zilele trecute, când ministerul Mediului a anunțat că mai multe pete uleioase au fost observate pe râul Nistru, în apropeiere de Naslavcea. Petele au fost surprinse de locuitorii din regiune, care au postat imagini pe rețele. Potrivit Ucrainei petele au apărut după atacul Rusiei asupra Hidrocentralei de pe râul Nistru. Combustibilul ajuns în râul Nistru și continuă să fie transportat de curentul apei.

La 12 martie 2026, a avut loc o ședință extraordinară a Comisiei Nistrului pentru sincronizarea acțiunilor serviciilor ucrainene și moldovenești de localizare a poluării și minimizare a posibilelor consecințe asupra mediului. Ieri, a fost instituit cod galben de alertă pentru locuitorii din Naslavcea după ce datele de laborator de ieri privind apa din râul Nistru au arătat depășirea limitelor admise.

Ieri în nordul țării a fost mobilizată și Armata Națională. În localitatea Cureșnița a fost amenajată o tabără pentru gestionarea crizei, unde au fost amplasate filtre pentru captarea petelor de petrol. Militarii vor putea interveni la solicitare cu echipamente și unități de tehnică militară destinate situațiilor excepționale. Tot, la Cureșnița a fost dislocată și o echipă de salvatori din România, care a ajutat la instalarea barajului pentru captarea poluantului.

