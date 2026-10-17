Și-a pierdut vederea în adolescență, a ratat anii de liceu și s-a lovit de mai multe refuzuri atunci când a încercat să-și reia studiile. Unele instituții l-au respins din cauza vârstei, altele nu îi puteau asigura condițiile necesare pentru o persoană nevăzătoare. Ștefan Tofan nu a renunțat însă la visul său, iar în această toamnă, cu sprijinul autorităților și al comunității, a început în sfârșit liceul, un pas important spre examenul de Bacalaureat.

Acest an e unul memorabil pentru Ștefan Tofan, care a început studiile medii, la liceul cu frecvență redusă nr 1.

Ștefan TOFAN, ELEV: „Au fost multe emoții pentru că nu știam cum o să fiu acceptat de colegi, de profesori, dar a fost mult mai bine decât m-am așteptat. Directorul ne-a prezentat profesorii, a durat maxim 20 de minute, primul sunet.”

Ștefan are 23 de ani și s-a născut cu miopie, iar vederea i s-a deteriorat în timp. L-ați cunoscut la începutul acestei veri, când lupta pentru șansa de a studia. Din cauza tratamentelor și intervențiilor chirurgicale, a ratat anii de liceu și a primit mai multe refuzuri, fie din cauza vârstei, fie pentru că instituțiile nu-i puteau asigura condițiile necesare.

Ștefan TOFAN: „Unui nevăzător, atunci când i se oferă o șansă cât de mică poate face lucruri extraordinare!”

În urma reportajului de la PRO TV despre lupta pentru o șansă la educație, Ștefan Tofan, a reușit să obțină un răspuns afirmativ, după ce tânărul a fost invitat la Minsterul Educației, unde alături de autorități și conducerea instituției de învățâmant a avut discuții despre modul în care se va desfășura procesul său de studii.

Zilnic ajunge cu cel puțin jumătate de oră mai devreme și are nevoie de ajutor pentru a ajunge în sala de clasă.

Prima săptămână de liceu a început cu recapitulare.

Ștefan TOFAN, ELEV: „Așa cum am finalizat școala în urmă cu patru ani, am trecut printr-o perioadă complicată, multe am pierdut, dar lucrăm pentru a recupera. Depunem mult efort de rând cu profesorii. Cel mai bine sunt la română.”

Ștefan va ține pasul ajutat de laptop și aplicațiile pe care le-a instalat, așa încât să poată descifra și auzi informațiile din manuale.

Ștefan TOFAN, ELEV: „Am descărcat manualele de pe site-ul oficial și le transform în Word.03.47- Este materialul principal pe centru, iar pe margini informații suplimente, se amestecă mult, dar cu ajutorul inteligenței artificiale încerc maxim să readuc într-un format în care să pot citi, dar e greu.

Mai este aplicația Be my eyes, destinată nevăzătorilor. Poți telefona voluntari care să te ajute, poți încărca poze și și le descrie.”

În privința evaluării sale și a testelor sau examenelor, acestea se vor desfășura, la fel, în format digital.

Ștefan TOFAN, ELEV: „Pe un calculator oferit de instituție. Profesorii sunt deschiși, acceptă să le livrez testele pe orice platformă și chiar pe stick.”

Natalia MEREUȚĂ, DIRIGINTE: „Eu îi trimit testul, el are posibilitatea de a-l audia. Îl trece în format word, mi-l expediază, sau poate fi scos la printer chiar aici în clasă.”

Nina COJUCARI, DIRECTORUL LICEULUI TEORETIC CU FRECVENȚĂ REDUSĂ NR 1: „Deocamdată noi nu suntem foarte inițiați, dacă nu ar avea el programele lui, când e vorba de evaluarea lui în scris. Ceea ce ține de oral e totul bine. El are și o memorie foarte bună. Aceste programe care le are, le vom consulta și noi, iar dacă sunt aplicative le vom putea folosi și la învățământul online.”

Pare complicat, însă Ștefan spune că este pregătit să facă față dificultăților. Îl ajută entuziasmul, chiar și atunci când se lovește de lipsa accesibilității din instituție, clădirea fiind o fostă grădiniță de tip sovietic.

Ștefan TOFAN, ELEV: „Un plus mare e faptul că coridoarele sunt înguste, deși pentru unii e un minus, pentru mine nu, e ușor să găsesc sălile de clasă. Îmi formez o hartă în cap și mă orientez cumva. Număr ușile și găsesc.”

Aproape 450 de elevi sunt înscriși la această instituție, dublu față de capacitatea liceului, afirmă directoarea.

Nina COJUCARI, DIRECTORUL LICEULUI TEORETIC CU FRECVENȚĂ REDUSĂ NR 1: „Cel mai tânăr elev are 16 ani, cel mai în vârstă are 52.

Poate e și particularitatea vârstei, în mare parte aici sunt oameni maturi, nu cred că el va întâmpina greutăți.”

Ștefan TOFAN, ELEV: „Dacă ei după atâta timp s-au reîntors să continue studiile e un imbold și pentru noi. Decis am fost și sunt în continuare, merg înainte, orice dificultate nu aș întâlni merg înainte. Am fost conștient că nu va fi simpli, deplasarea, studiul. Am un scop și fac tot posibilul să-l ating.”