Ambasadorul Republciii Moldova în israel, Alexandru Roitman a venit cu un mesaj de actualizare în care reiterează faptul ca cetățenii să se adăpostească în spațiile protejate și să evite deplasările neesențiale.

Alexandru ROITMAN, AMBASADORUL RM ÎN ISRAEL: „Situația de securitate în Statul Israel rămâne în continuare complexă. Venim cu rugămintea repetată să respectați și în continuare măsurile de precauție”.

„Este imperios necesar să rămânem în continuare în adăposturile antirachetă, să nu părăsim spațiile protejate până când Comandamentul Frontului Intern nu va anunța acest lucru. Această situație poate dura încă câteva zile. Evitați deplasările ne-esențiale. Vor urma noi instrucțiuni, Vă rugăm să urmăriți cu atenție informația actualizată”, a adăugat Roitman.

Cetățenii Republicii Moldova pot să își marcheze prezența pe teritoriul Statului Israel, voluntar și pot solicita asistență consulară de urgență la:

Telefon: +972 52-278-7326; +972 52 778 9772.

E_mail: tel-aviv@mfa.gov.md