Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost surprins astăzi ieșind din sediul ministerului Afacerilor Externe. Contactați de PRO TV, responsabilii de la MAE ne-au spus că a avut loc o întrevedere la solicitarea Ambasadei Federației Ruse.

„Întrevederea s-a desfășurat la nivel de șef de direcție, în conformitate cu practica diplomatică obișnuită. Discuțiile au vizat unele aspecte curente ale relațiilor bilaterale, de natură protocolară și logistică”, au mai precizat responsabilii de la MAE.

