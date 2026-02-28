Iranul a lansat spre Israel circa 200 de rachete balistice, iar atacurile vor continua probabil și în următoarele zile, anunță ambasadorul Republicii Moldova în Israel.

Alexandru Roitman a menționat căprintre victime nu sunt moldoveni și a reiterat faptul ca cetățenii moldoveni să nu părăsească adăposturile: „Această situație poate continua mai multe ore”.

Alexandru ROITMAN, AMBASADORUL RM ÎN ISRAEL: „Iranul a lansat spre Israel circa 200 de rachete balistice și drone. Faptul că printre răniți nu se află cetățeni moldoveni demonstrează că comunitatea noastră menține toate măsurile de precauție. Atacurile vor continua consecutiv pe parcursul întregii zile, probabil câteva zile la rând”.

Cetățenii Republicii Moldova pot să își marcheze prezența pe teritoriul Statului Israel, voluntar, completând următorul formular on-line: https://short-url.org/1kI4s

La fel cetățenii pot solicita asistență consulară de urgență la:

Telefon: +972 52 778 9772; +972 52-278-7326.

Email: tel-aviv@mfa.gov.md

SUA și Israelul au lansat sâmbătă un atac împotriva Iranului, împingând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară şi diminuând şi mai mult speranţele pentru o soluţie diplomatică la disputa nucleară de lungă durată dintre Teheran şi Occident.

Atacul vine în urma avertismentelor repetate ale SUA şi Israelului că vor lovi din nou dacă Iranul va continua programele sale nucleare şi de rachete balistice.

