Persoanele care amenință sau agresează judecătorii și procurorii riscă sancțiuni penale mai aspre. Parlamentul a adoptat, în lectura a doua, un proiect de lege care prevede consolidarea securității celor care activează în sistemul de justiție. Inițiativa legislativă a fost votată de 55 de deputați.

Proiectul a fost elaborat de un grup de parlamentari din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, și are drept scop sporirea protecției judecătorilor în exercitarea atribuțiilor lor. Autorii subliniază că securitatea magistraților reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea independenței și imparțialității actului de justiție.

„Lipsa unor mecanisme adecvate de protecție poate genera vulnerabilități care afectează nu doar siguranța individuală a judecătorului, ci și încrederea publicului în sistemul judecătoresc”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

În procesul de pregătire pentru lectura a doua, documentul a fost ajustat în baza propunerilor formulate în cadrul consultărilor publice și a avizelor emise de Guvern, Centrul Național Anticorupție și Consiliul Superior al Magistraturii. De asemenea, Consiliul Superior al Procurorilor a solicitat ca prevederile să se aplice și procurorilor, propunere care a fost acceptată.

Astfel, Codul penal a fost completat cu un nou articol ce sancționează amenințarea sau violența exercitată asupra unui judecător sau procuror. Violența care nu pune în pericol viața sau sănătatea, dar este îndreptată împotriva acestor persoane sau a rudelor lor apropiate, precum și deteriorarea bunurilor acestora, va putea fi pedepsită cu amendă de până la 75.000 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de până la 240 de ore sau cu închisoare de la 3 la 5 ani. În cazul circumstanțelor agravante, pedepsele pot ajunge la 5–8 ani sau chiar la 7–12 ani de închisoare.

În același timp, Codul contravențional a fost completat cu un articol privind ultragierea judecătorului. Această faptă va fi sancționată cu amendă de până la 3.000 de lei sau muncă în folosul comunității de până la 60 de ore. Dacă ultragierea este însoțită de amenințări, acte de huliganism sau vătămare corporală ușoară, sancțiunea poate ajunge la 4.500 de lei sau arest contravențional de până la 15 zile.

Pentru lectura a doua, proiectul a fost completat și cu un amendament propus de deputatul Igor Chiriac. Acesta introduce o măsură subsidiară privind numirea membrilor propuși de partenerii de dezvoltare în comisiile de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Potrivit autorului, modificarea are rolul de a preveni eventuale blocaje legislative și de a asigura continuitatea procesului de evaluare externă, mai ales în contextul termenelor limită existente.