Investigațiile în cazul armamentului depistat într-un camion la punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița sunt în plină desfășurare, iar autoritățile anunță primele progrese în anchetă. Declarațiile au fost făcute de șeful Serviciului Vamal din Republica Moldova, Radu Vrabie, în cadrul unei emisiuni televizate la TVR Moldova.

Radu VRABIE, ȘEFUL SERVICIULUI VAMAL: „Ancheta este în desfășurare. Este administrată de PCCOCS. La moment se fac acțiunii operative și de investigații pe care nu putem să le divulgăm. Dar într-adevăr, s-a avansat”.

Totodată, acesta a adăugat că în scurt timp vor fi făcute publice mai multe detalii.

În noiembrie 2025, la trecerea de control al punctului comun Leușeni-Albița, funcționarii vamali au depistat un camion plin cu armament. Camionul s-a dovedit a fi înmatriculat la o firmă din Moldova. Potrivit poliției de peste Prut, în interiorul vehiculului, au fost găsite 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone. Cazul este investigat de țara noastră, dar și România prin prisma mai multor infracțiuni – contrabandă, creare unui grup infracțional transfrontalier și fals în acte.

În schema de contrabandă au fost identificate și implicate patru persoane, trei dintre acestea fiind reținute pe teritoriul Republicii Moldova, iar a patra, șoferul camionului, aflându-se în custodia autorităților române. Potrivit poliției, cele trei persoane reținute în Moldova sunt originare din Chișinău și aveau roluri bine definite în mecanismul de transport al mărfurilor militare: conducătorul întreprinderii, administratorul companiei de transport și brokerul.

