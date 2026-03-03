Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat că, în urma Ordinului din 23 februarie 2026, controalele la importurile de lapte din Ucraina au fost reduse, fiind eliminată monitorizarea consolidată a laptelui ambalat.

Decizia survine după testarea unui număr semnificativ de probe de lapte, atât în vrac, cât și ambalat, care au arătat rezultate sigure. Astfel, în prezent, doar importurile de lapte în vrac vor fi supuse testării consolidate, iar controalele la loturile de lapte ambalat au fost simplificate.

ANSA reamintește că, anterior, importul furajelor combinate din Ucraina fusese suspendat temporar după ce în loturile reținute la frontieră a fost confirmată prezența metronidazolului. Ca urmare, monitorizarea importurilor de lapte, ouă și produse din ouă a fost intensificată pentru a asigura siguranța alimentară a cetățenilor.

Instituția menține comunicarea constantă cu autoritățile veterinare din Ucraina pentru relansarea exporturilor și asigurarea unui control riguros al produselor alimentare. ANSA subliniază că este deschisă pentru clarificări suplimentare către mass-media, pentru a evita interpretări eronate și pentru a oferi cetățenilor informații corecte și verificate.