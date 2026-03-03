Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță intrarea în vigoare, începând cu 1 martie 2026, a Hotărârii Guvernului nr. 698/2025, care stabilește noua metodologie de calcul a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional.

Potrivit ANTA, noua metodologie introduce reguli clare privind modul de calcul, aprobare și verificare a tarifelor, stabilite în funcție de tipul unității de transport, distanța parcursă, fluxul de pasageri și alte particularități ale fiecărei rute. Tarifele vor reflecta doar costurile reale și necesare pentru prestarea serviciului – inclusiv cheltuieli directe și indirecte suportate de operatori – și vor include totodată o componentă de dezvoltare și rentabilitate.

În prezent, specialiștii ANTA colectează date statistice oficiale și informații de la operatorii de transport privind consumurile, cheltuielile, capacitatea de îmbarcare și gradul de ocupare al autobuzelor și microbuzelor. Această analiză va servi drept bază pentru stabilirea valorii componentelor tarifare.

Conform Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, urmează etapa de consultare publică cu asociațiile operatorilor de transport și autoritățile publice locale și raionale.

ANTA precizează că până la 1 iunie 2026 va aproba valoarea componentelor tarifare pentru serviciile regulate, iar autoritățile locale vor stabili ulterior coeficientul de ajustare a tarifelor pentru transportul în trafic raional.

„Procesul va fi unul transparent, iar publicul va fi informat constant despre evoluțiile privind stabilirea noilor tarife”, subliniază reprezentanții ANTA, promițând o gestionare corectă și clară a transportului rutier de persoane.