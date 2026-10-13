Un tânăr de 19 ani a fost reținut de poliție, fiind suspectat că ar fi pătruns ilegal în mai multe locuințe dintr-o localitate din raionul Căușeni și ar fi agresat două persoane. Una dintre victime este o femeie de 75 de ani, care a declarat că bărbatul ar fi încercat să o dezbrace. Cazurile ar fi avut loc în noaptea de 11 octombrie.

Potrivit poliției, femeia a alertat organele de drept după ce un necunoscut, cu gluga pe cap, ar fi intrat în locuința sa și ar fi lovit-o cu pumnii. Aceasta a reușit să iasă în stradă, însă agresorul ar fi ajuns-o din urmă și ar fi continuat să o lovească. Bărbatul ar fi fugit după intervenția unui vecin.

Ulterior, în timpul audierilor, femeia le-a spus polițiștilor că suspectul ar fi încercat să o dezbrace. În acest context, anchetatorii investighează și o posibilă infracțiune cu caracter sexual.

În aceeași noapte, un alt locuitor al satului a reclamat că o persoană necunoscută ar fi intrat în casa sa, l-ar fi îmbrâncit și l-ar fi doborât la podea, după care a fugit.

În urma verificării imaginilor de pe camerele de supraveghere și a audierii martorilor, polițiștii au stabilit că cele două cazuri ar fi fost comise de aceeași persoană. Suspectul, un tânăr de 19 ani, originar din localitate, a fost identificat și reținut, fiind plasat în izolator.

Astăzi, poliția a mai fost sesizată într-un caz similar. O altă femeie a reclamat că, în aceeași noapte, suspectul ar fi pătruns fără permisiune în locuința sa. Circumstanțele acestui caz urmează să fie stabilite.

Poliția a pornit trei cauze penale.

Suspectul beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.