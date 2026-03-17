Un angajat al Agenției Servicii Publice a ajuns în judecată pentru că ar fi luat bani de la candidați pentru a-i ajuta să promoveze examenul auto.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, totul s-ar fi întâmplat în octombrie 2023, la Bălți.

Bărbatul ar fi pretins că are influență asupra membrilor comisiei de examinare auto și ar fi primit 300 de euro pentru a facilita promovarea probei practice la categoria „CE” de către un candidat care anterior nu a susținut examenul.

De asemenea, acesta ar fi acceptat 600 de euro pentru a favoriza promovarea probei practice la categoria „B” de către o candidată, acordându-i calificativul „admis”.

Bărbatul nu își recunoaște vina. Potrivit legii, acesta riscă amendă de până la 150.000 de lei sau închisoare de până la 6 ani, precum și o pedeapsă cu închisoarea de la 3 la 7 ani cu amendă de până la 300.000 de lei.

Totodată, procurorii au aplicat sechestru pe mijloace bănești în valoare de 58.300 de euro și pe un bun imobil aflat peste hotarele Republicii Moldova, deținut de bărbat prin intermediul unei terțe persoane.