Are 86 de ani și este prezentă la mai toate evenimentele sociale și culturale din oraș, iar mișcările ei de dans și prezența elegantă fac furori pe rețelele de socializare, asta pentru că este greu să treacă neobservată. Numele ei este Maria Tanas, este mamă, bunică și străbunică, iar toată viața ei a avut o dragoste aparte pentru dans, muzică și flori. Îi place să se îmbrace frumos și să trăiască fiecare zi activ, indiferent de grijile sau problemele, care evident mai apar.

Maria TANAS, PENSIONARĂ: „Când ieșiți dumneavoastră și nu știu cum mâinile le ridicați, nu sunteți complexată de nimic.”

Ea e Maria Tanas și știe cum să-și facă simțită prezența în mulțime prin eleganță, dar mai ales dans.

Maria TANAS, PENSIONARĂ: „Ce simțiți în momentul când dansați?

- Bucurie în suflet!

Eu îmi schimb piciorul după muzică, începe vals după el, începe tango, la fel.”

Iar ceea ce simte se reflectă imediat în jur. Nu lipsește de la evenimentele culturale sau cele sociale, ultimul, Ziua Vinului.

Maria TANAS, PENSIONARĂ: „Eu cred că în suflet toți vor să danseze. Muzica îl saltă de om.

- Moldova noastră e tare frumoasă, nicăieri nu găsești veselia care e la noi, de ce vin la noi? Noi ducem muzica și dansul mai daparte. În alte țări lumea nu e așa.

- Chiar acum de ziua vinului, m-au tras nemții, și bulgarii, și spaniolii și de unde vreți, ca să dansez și cu ei.”

Dacă vă întrebați câți ani are?

Maria TANAS, PENSIONARĂ: „Toată lumea spune că 85, dar îmi pare că am 86 deja, sunt din 41.”

Maria Tanas este orginară din satul Pelinei Cahul. Viața ei lungă însă a fost încercată de multe, război, TIF, foamete, sărăcie, lipsuri. Însă a avut noroc de o familie mare și părinți iubitori, mai ales că în total erau 8 copii. Și un plus valoare în viața ei a fost faptul că mulți dintre membrii familiei aveau muzica în suflet și dragoste pentru frumos.

Maria TANAS, PENSIONARĂ: „Mă trag dintr-o familie care iubea cultura. Mătușa mea a trăit la Brăila, a fost artistă de circ, a doua mătușă era la Galați ea cânta în limba turcă, bunicul a fost ucrainean, iar bunica turcoaică din partea mamei. Tatăl meu cânta la țambal, moșul meu la acordeon.”

Până în ziua de azi are o pasiune pentru stilul clasic și eleganță, așadar, orice ieșire din casă e atent gândită, până-n cele mai mici detalii spune ea.

Maria TANAS, PENSIONARĂ: „Eu când mă duc undeva, de la pantofi și până la păr trebuie să fiu prezentă, ”retujii” nu sunt pentru mine.

- Ce vă redă acest stil?

- Îmi dă că sunt vie, că încă merg pe pământ.”

Iar amprenta la acest capitol și-a lăsat-o mama ei, a subliniat Maria Tanas, care de când era mică a învățat-o să coase haine, activitate pe care o mai păstrează și azi, luând în considerare că bentița ce o purta în ziua filmării a croit-o ea.

Maria TANAS, PENSIONARĂ: „Mama mea a fost croitoreasă, pe timpul războiului. Toate fetele din satele din jur veneau la ea să le coase ceva. Mie îmi mai dădea câte o bucată de material să învăț și eu. Mă mai supăram că ceilalți se jucau pe afară, dar eu stăteam acolo, iar ea zicea că îmi va prinde bine în viață. E în cer, dar îi mulțumesc și azi de povețile ei.”

Dansul și-a făcut loc în viața ei pe când era adolescentă și a făcut parte din ansamblul Joc o scurtă perioadă, ne-a povestit ea. Drumul vieții însă a luat o altă întorsătură...

Maria TANAS, PENSIONARĂ: „Avem 17 ani, am venit să învăț, s-a îndrăgostit un băiat de mine și ne-am căsătorit. Mi-a zis, ori dansurile, ori familia, am ales familie, că dansurile or aștepta.”

Și a avut dreptate, pentru că au tot așteptat-o. Mai ales că viața nu i-a fost ușoară, a plecat în străinătate să muncească pentru o viață mai bună și pentru a-și crește copiii, după moartea soțului. Iar pensionarea a găsit-o în Republica Moldova, după ce a lucrat într-o grădiniță. Cert este, că fiecare perioadă dificilă a fost depășită inclusiv cu muzica și câțiva pași de dans.

Maria TANAS, PENSIONARĂ: „Pentru mine și muzica e în suflet, fără ea eu nu trăiesc. Eu iubesc florile, muzica și dansul. Acestea trei sunt ale mele. Eu sunt om de cultură, de dus, de venit, de făcut.

Dacă stai mută și tăcută de îmbolnăvești mai tare, decât să ieși, să stai de vorbă cu cineva. E altă poveste.”

Mai ales că are o grămadă de motive pentru o viață lungă și frumoasă, are doi feciori, două nepoate și cinci strănepoți.

Maria TANAS, PENSIONARĂ: „Ritmul, ritmul, ritmul, nu să stai culcată, capul sus și înainte.

Gura omului nu o astupă nimic, doar pământul, azi de mine, mâine de altul, așa e viața pe pământ.

Eu nu am întristat pe nimeni în viață, nu am fost rea, am dat mereu o mână de ajutor.”