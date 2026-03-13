Armata Națională va interveni cu militari, echipament şi unităţi de tehnică, în sprijinul autorităților și localităților din nordul țării care sunt alimentate cu apă din râul Nistru.

„Forțele și mijloacele Armatei Naționale destinate pentru situații excepționale sunt pregătite să vină în ajutorul angajaților din Ministerului Mediului și autorităților, cu detașarea echipelor de intervenție”, se arată în comunicat.

În acest context, militarii Armatei Naționale vor desfășura o tabără în suport-gestiune a crizei de poluare a apei râului Nistru la Cureșnița, Soroca.

Astăzi, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că După atacul Rusiei asupra hidrocentralei din Ucraina, combustibilul ajuns în râul Nistru continuă să fie transportat de curentul apei, iar acest lucru are impact direct asupra cetățenilor Republicii Moldova.

Potrivit ministrului, datele de laborator au arătat depășirea limitelor admise în zona Naslavcea, iar autoritățile au fost nevoite să ridice gradul de alertă pentru locuitorii din regiune. În aceste condiții, nivelul de risc este stabilit la galben.

Totodată, Gheorghe Hajder a adăugat că, în paralel, se instalează filtre suplimentare și se folosește baloți de paie pentru reținerea și eliminarea acestor substanțe din apă.

Echipele de intervenție au instalat și ieri dimineață noi filtre pentru a opri răspândirea și pentru a elimina petele de petrol de pe râul Nistru. În același timp, specialiștii vor preleve din nou probe de apă de la fața locului.