Un atac cibernetic asupra mai multor servicii publice digitale din Republica Moldova a fost stopat pe 23 octombrie, după ce autoritățile au înregistrat aproximativ 11 milioane de solicitări de accesare a datelor. Atacul, produs în noaptea de 22 octombrie, ar fi urmărit obținerea neautorizată a informațiilor cu caracter personal. Investigația continuă.

Atacul cibernetic a vizat mai multe servicii publice digitale ale statului, cu scopul de a obține date cu caracter personal. Agenția de Guvernare Electronică, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică și Agenția pentru Securitate Cibernetică anunță că au identificat activități neobișnuite în accesarea platformelor și în interogările de date.

Pentru a preveni accesul neautorizat, serviciile vizate au fost deconectate temporar. Atacul a fost stopat pe 23 octombrie, iar poliția și Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal au fost informate despre incident.

Autoritățile continuă investigațiile

Lucrările de securizare a sistemelor se desfășoară inclusiv în weekend, astfel că unele servicii și platforme ar putea fi temporar indisponibile sau ar putea funcționa cu dificultate.

Avertisment pentru cetățeni: nu divulgați parole, coduri sau alte informații confidențiale

Între timp, cetățenii sunt avertizați că datele personale ar putea fi folosite în tentative de fraudă. Escrocii s-ar putea prezenta drept reprezentanți ai instituțiilor publice, ai băncilor sau ai altor organizații și ar putea invoca numele și IDNP-ul persoanei pentru a-i câștiga încrederea.

Autoritățile recomandă cetățenilor să nu divulge parole, coduri de autentificare sau alte informații confidențiale și să nu autorizeze operațiuni la solicitarea unor persoane necunoscute. Faptul că un apelant cunoaște numele sau IDNP-ul unei persoane nu confirmă că acesta reprezintă o instituție oficială.

Instituțiile responsabile anunță că vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce investigația avansează și vor fi disponibile rezultate confirmate.