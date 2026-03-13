Cauza petelor de petrol apărute pe râul Nistru ar fi atacul rusesc asupra Ucrainei, și anume scurgerea de combustibil pentru rachete care a avut loc în zona Centralei Hidroelectrice Nistru din regiune Cernăuți. Despre asta, spune Ministerul de Economie al Ucrainei.

Potrivit autorităților din Ucraina, petele uleioase au fost descoperite pe râul Nistru la 10 martie, în apropierea satului Liadova, regiunea Vinița, după atacul rusesc cu rachete și drone: „Conform datelor preliminare, poluarea râului Nistru ar putea fi legată de scurgerea de combustibil pentru rachete în zona Centralei Hidroelectrice Nistru din regiunea Cernăuți, care s-a produs în urma atacului rusesc din 7 martie 2026”.

Astfel, poluarea s-ar fi răspândit în aval, în special în zona satului Naslavcea din Republica Moldova.

Ministerul ucrainean al Economiei, consideră acest incident drept o altă manifestare a agresiunii ecologice a Federației Ruse, care reprezintă o amenințare la adresa securității apelor transfrontaliere și necesită o evaluare juridică internațională adecvată: „Daunele aduse infrastructurii energetice au cauzat scurgerea de petrol tehnic în Nistru, ceea ce a creat o amenințare ecologică transfrontalieră.”

Totodată, în regiunile Vinița și Odesa au avut loc ședințe ale comisiilor pentru securitate tehnologică și de mediu și situații de urgență, iar în cadrul cărora a fost stabilit un set de măsuri pentru localizarea și eliminarea poluării.

După coordonarea acțiunilor cu partea moldovenească, va începe instalarea de linii de barieră și utilizarea de sorbenți pentru localizarea și colectarea poluării cu ulei.

La 10 martie 2026, laboratoarele ale Inspectoratului Ecologic de Stat al Ucrainei au prelevat probe de apă din Nistru în zonele așezărilor situate în zona de impact potențial al poluării.

În timpul prelevării probelor, a fost efectuată și o inspecție vizuală. În special, în orașul Moghilev-Podilskyi, au fost înregistrate pete uleioase la suprafața apei. În zona satului Kozliv, a fost observată o peliculă subțire uleioasă, iar în zona satului Nagoryany, a fost observată o peliculă uleioasă caracteristică cu efect de „curcubeu” de-a lungul coastei și pe o parte semnificativă a suprafeței apei râului. De asemenea, s-a simțit un miros persistent de uleiuri tehnice.

Conform rezultatelor măsurătorilor efectuate în zona satului Nagoryany, s-a înregistrat o depășire a normei de 2,5 ori - 0,127 mg/dm³, cu o normă admisibilă de 0,05 mg/dm³.

Pentru a monitoriza posibila deplasare a poluării în cursul inferior al Nistrului, la 11 martie 2026, Laboratorul de Monitorizare a Apelor din Regiunea de Sud a prelevat probe suplimentare de apă în zona de captare a apei potabile a orașului Odesa, în satul Maiaki și în estuarul Nistrului.

La 12 martie 2026, a avut loc o ședință extraordinară a Comisiei Nistrului pentru sincronizarea acțiunilor serviciilor ucrainene și moldovenești de localizare a poluării și minimizare a posibilelor consecințe asupra mediului.

Astăzi, a fost instituit cod galben de alertă pentru locuitorii din Naslavcea după ce datele de laborator privind apa din râul Nistru au arătat depășirea limitelor admise.

După atacul Rusiei asupra hidrocentralei din Ucraina, combustibilul ajuns în râul Nistru continuă să fie transportat de curentul apei, iar acest lucru are impact direct asupra cetățenilor Republicii Moldova, anunță ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Pe 10 martie, ministerul Mediului a anunțat că mai multe pete uleioase au fost observate pe râul Nistru, în apropeiere de Naslavcea. Petele au fost surprinse de locuitorii din regiune, care au postat imagini pe rețele.

Autoritățile din Republica Moldova au început să urmărească atent situația pe râul Nistru, după ce au fost semnalate urme de poluare în amonte. Ministerul Mediului, împreună cu Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, a prelevat probe de apă pentru analize de laborator și verifică permanent râul.

