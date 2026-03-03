Autoritățile de la Chișinău îi avertizează pe cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească în Cipru că traficul aerian ar putea fi afectat în perioada următoare, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Ambasada Republicii Moldova în Cipru, cu reședința la Atena, recomandă pasagerilor să verifice din timp disponibilitatea zborurilor și informațiile oficiale publicate de companiile aeriene și aeroporturile din țară, inclusiv:

Aeroportul Internațional Larnaca (LCA)

Aeroportul Internațional Paphos (PFO)

În cazul în care călătorii întâmpină probleme sau necesită asistență consulară, reprezentanța diplomatică a pus la dispoziție următoarele contacte:

Telefon: (+30) 210699-03-72

Telefon de urgență: (+30) 698 470 2421

Email: atena@mfa.gov.md, consulat.atena@mfa.gov.md