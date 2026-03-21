La această oră, la punctul de trecere a frontierei Palanca se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de intrare din Republica Moldova, anunță poliția de frontieră.

Astfel, autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să opteze din timp pentru traversarea prin punctul de trecere a frontierei Tudora.

Hartă/ Poliția de frontieră

Sâmbăta trecută, punctul de trecere a frontierei Sculeni s-a confruntat cu trafic intens atât pentru călători, cât și pentru mijloacele de transport. Atât direcția de ieșire, dar și intrare din Republica Moldova a fost deosebit de aglomerată.

Potrivit Poliției de Frontieră, la punctul de trecere a frontierei Sculeni funcționează Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), ceea ce presupune proceduri suplimentare de control. Aceasta poate prelungi timpul necesar pentru traversarea frontierei, însă personalul lucrează la capacitate maximă pentru a fluidiza traficul.

Citeste si : Atenție, călători! Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Sculeni, pe ambele direcții. Autoritățile întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului – FOTO