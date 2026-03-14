La această oră, punctul de trecere a frontierei Sculeni se confruntă cu trafic intens atât pentru călători, cât și pentru mijloacele de transport. Atât direcția de ieșire, dar și intrare din Republica Moldova este deosebit de aglomerată, potrivit Serviciului Vamal.

UPDATE 11:40 Serviciul Vamal informează că la ora actuală se mențin valori majorate de trafic de călători și mijloace de transport la punctul de trecere a frontierei Sculeni. Aglomerată este circulația pe ambele direcții.

Astfel, autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă.

Sculeni/ Serviciul Vamal

Sculeni/ Serviciul Vamal

Știrea inițială.

Potrivit Poliției de Frontieră, la punctul de trecere a frontierei Sculeni funcționează Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), ceea ce presupune proceduri suplimentare de control. Aceasta poate prelungi timpul necesar pentru traversarea frontierei, însă personalul lucrează la capacitate maximă pentru a fluidiza traficul.

Pentru a evita întârzierile, Poliția de Frontieră recomandă călătorilor să ia în considerare alternative precum PTF Costești, PTF Leova sau PTF Cahul.