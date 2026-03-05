Astăzi, în intervalul orelor 09:00 și 16:00, circulația prin punctul de trecere a frontierei Cimișchioi, de pe partea Republicii Moldova va fi sistată.

Potrivit poliției de frontieră, vor fi efectuate lucrări planificate la sistemele informaționale ale Serviciului Vamal al Ucrainei, în punctul de trecere Dolinskoe din Ucraina, fapt ce va determina restricționarea temporară a traversării și prin punctul de trecere a frontierei Cimișchioi, de pe partea Republicii Moldova.

În acest context, șoferii sunt îndemnați să opteze pentru punctele de trecere Vulcănești – Vinogradovka, Giurgiulești – Reni, pentru a evita eventuale întârzieri.