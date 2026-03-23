Atenție, cetățeni! Acces limitat pe mai multe străzi din capitală. Explicațiile primăriei

Totodată, autoritățile subliniază că excepție de la restricțiile enunțate sunt manifestările social-culturale, menționate în declarațiile prealabile, depuse la Primăria Municipiului Chișinău, în perioada vizată.

Va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din municipiul Chișinău, inclusiv în preajma instituțiilor de stat și în adiacența acestora, după cum urmează:

În contextul desfășurării Conferinței de Securitate în regiunea Mării Negre, sub egida Platformei Internaționale Crimeea, astăzi, între orele 07:00-18:00, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală, anunță Primăria Chișinău .

