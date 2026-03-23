În contextul desfășurării Conferinței de Securitate în regiunea Mării Negre, sub egida Platformei Internaționale Crimeea, astăzi, între orele 07:00-18:00, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală, anunță Primăria Chișinău.
Va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din municipiul Chișinău, inclusiv în preajma instituțiilor de stat și în adiacența acestora, după cum urmează:
str. București, în perimetrul str. Maria Cebotari – str. Nicolae Iorga;
str. Maria Cebotari, în perimetrul str. București – str. 31 August 1989;
str. 31 August 1989, în perimetrul str. Maria Cebotari – str. Nicolae Iorga;
str. Nicolae Iorga, în perimetrul str. 31 August 1989 - str. București.
Totodată, autoritățile subliniază că excepție de la restricțiile enunțate sunt manifestările social-culturale, menționate în declarațiile prealabile, depuse la Primăria Municipiului Chișinău, în perioada vizată.