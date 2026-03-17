Persoane necunoscute contactează consumatorii în numele Premier Energy și cer date personale, invocând schimbarea contoarelor, avertizează compania de distribuție a energiei electrice.

Astfel, potrivit Premier Energy, compania nu solicită date din buletin în timpul apelurilor, iar schimbarea contoarelor se face planificat, fără implicarea datelor personale.

Totuși, escrocii pretind că înlocuiesc contoarele și cer numele, adresa și datele din buletin, amenințând cu deconectarea energiei electrice.

În acest context, consumatorii sunt îndemnați să nu ofere date personale, să verifice informațiile din surse oficiale și să raporteze imediat la poliție orice tentativă de fraudă.