Tot mai mulți cetățeni semnalează cazuri în care sunt contactați telefonic de persoane necunoscute care se prezintă în mod fals drept polițiști. Sub pretextul existenței unor „credite ilegale” pe numele victimelor, escrocii încearcă să inducă panică și să obțină bani sau informații sensibile.

Pentru a părea credibili, aceștia trimit imagini falsificate ale unor legitimații, folosind aplicații precum WhatsApp sau Viber. Autoritățile atrag atenția că aceste „dovezi” sunt trucate și fac parte dintr-o schemă bine pusă la punct de înșelăciune.

Reprezentanții poliției avertizează că scopul acestor apeluri este de a convinge victimele să transfere bani sau să divulge date personale și bancare, care pot fi ulterior folosite în scopuri frauduloase.

Pentru a evita astfel de situații, cetățenii sunt îndemnați să nu trimită bani persoanelor necunoscute, să nu ofere informații confidențiale prin telefon sau mesaje și să nu aibă încredere în documente primite online. Orice informație trebuie verificată direct la instituțiile oficiale.

