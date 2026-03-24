Contribuabilii sunt vizați de o nouă tentativă de fraudă: persoane rău intenționate se dau drept angajați ai Serviciului Fiscal de Stat și trimit mesaje false prin aplicații de mesagerie instant, promițând amenzi de 20 000 de lei și citări în judecată.

Potrivit instituției, persoane rău intenționate se prezintă drept angajați ai SFS și anunță contribuabilii că ar fi fost amendați cu 20 000 de lei, invocând prevederi legale neclare. În unele cazuri, destinatarii sunt invitați să se prezinte la adrese care nu aparțin niciunei subdiviziuni SFS, iar ulterior li se transmite că vor primi o cerere de chemare în judecată la domiciliu.

SFS precizează că mesajele nu provin din instituție

Serviciul Fiscal de Stat subliniază că aceste mesaje nu provin din partea instituției și că identitatea autorității este folosită abuziv de către persoane rău intenționate.

Contribuabilii sunt rugați să ignore astfel de mesaje și să informeze imediat organele de drept sau SFS, precum și alte instituții abilitate.

„Comunicarea Serviciului Fiscal de Stat cu contribuabilii, aferent obligațiilor fiscale ale acestora, are un caracter oficial. Orice informație trebuie verificată pe pagina oficială www.sfs.md sau pe paginile oficiale ale instituției de pe rețelele de socializare”, precizează SFS.

Recomandări pentru prevenție

Nu răspundeți la mesaje suspecte.

Nu vă prezentați la adrese neoficiale.

Verificați informațiile doar prin canalele oficiale ale SFS.

În cazul în care primiți astfel de notificări, raportați imediat autorităților competente.

Serviciul Fiscal de Stat continuă să monitorizeze situația și recomandă vigilență maximă contribuabililor pentru a evita fraudele și tentativele de înșelăciune.