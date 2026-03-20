Mâine, 21 martie, traficul rutier va fi suspendat pe strada Belgrad, pe tronsonul cuprins între bulevardul Cuza-Vodă și strada Varșovia, în intervalul orar 08:00–15:00.

Potrivit dispoziției Primăriei, circulația va fi suspendată pentru instalarea unei pompe de beton pe șantierul de construcție de pe strada Belgrad 36.

În acest context, polițiștii le recomandă șoferilor să utilizeze rute alternative și să respecte semnalizarea rutieră temporară.

Ieri, circulația a fost suspendată temporar și pe strada Varnița din sectorul Ciocana, în contextul unor lucrări planificate în zonă.

