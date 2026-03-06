Mâine, 7 martie, între orele 07:30-17:00, traficul rutier va fi suspendat pe strada Academician Sergiu Rădăuțanu, tronsonul cuprins între strada Studenților și Gherman Pântea.

Potrivit Primăriei Chișinău, traficul va fi suspendat în legătură cu necesitatea lucrărilor de curățare și tăiere a crengilor uscate de către „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”.

Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi va instala indicatoarele rutiere și îngrădirile necesare conform planului de organizare a circulației rutiere la instituirea restricțiilor de circulație.

De asemenea, începând de ieri și până mâine, circulația rutieră pe strada Meșterul Manole din Chișinău este sistată.

