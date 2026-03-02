Astăzi, în intervalul orelor 10:00–11:00, va fi sistată temporar circulația transportului pe mai multe artere din Chișinău. Restricția este instituită în contextul desfășurării acțiunilor dedicate Zilei comemorării victimelor războiului din 1992 de pe Nistru, anunță poliția.

Astfel, circulația transportului va fi sistată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt – tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Ismail, pe strada Ismail – segmentul dintre bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Pan Halippa.

Șoferii sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație și să manifeste răbdare.

