Semaforul din intersecția străzii Ismail – bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt este temporar nefuncțional, din cauza lipsei de tensiune electrică. Despre asta, anunță primăria capitalei.

Potrivit informației, situația este determinată de lucrări programate efectuate de furnizorul de energie electrică „Premier Energy Distribution”, desfășurate în cursul zilei de astăzi, până la ora 17:00.

În aceste condiții, participanții la trafic sunt rugați să circule cu prudență sporită și să respecte indicatoarele rutiere și regulile de circulație aplicabile intersecțiilor nesemaforizate.

Funcționarea semaforului va fi reluată imediat după restabilirea alimentării cu energie electrică.