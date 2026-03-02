Începând de astăzi și până vineri, 6 martie, traficul rutier pe șoseaua Muncești va fi sistat pe tronsonul cuprins între strada Grădina Botanica și strada Băcioii Noi în contextul lucrărilor de reparație a drumurilor.
Potrivit Primăriei Chișinău, serviciile municipale și echipele de drumari vor efectua lucrări de reparație a drumurilor, în urma condițiilor meteorologice dificile din această iarnă.
Totodată, muncitorii și unitățile tehnice au intervenit, concomitent, pe 18 artere din toate sectoarele Capitalei:
Sectorul Botanica: bd. Dacia (sectorul str. Hr. Botev – Aeroport) și șos. Muncești (porțiunile Gr. Botanică – bd. Iu. Gagarin și bd. Dacia – str. Băcioii Noi), Viaduct;
Sectorul Buiucani: str. Dosoftei, str. T. Ciorbă, str. Columna, str. A. Șciusev;
Sectorul Centru: str. N. Testemițanu, sos. Hîncești, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și bd. I. Gagarin;
Sectorul Ciocana: str. Bucovinei, str. Vadul Lui Voda, bd. Mircea cel Bătrân, str. A. Russo, str. Uzinelor, str. L. Bîcului, drumul L-455;
Sectorul Rîșcani: str. A. Pușkin, str. Petricani.
Sectorul Botanica: șos. Muncești (str. Gr. Botanică - str. Băcioii Noi), bd. Dacia;
Sectorul Buiucani: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. A. Iulia, str. Columna, str. H. Coandă, str. C. Ieșilor;
Sectorul Centru: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. N. Testemițanu, str. I. Gagarin, str. A. Mateevici;
Sectorul Ciocana: bd. Mircea cel Bătrân, str. A. Russo, str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. M. Manole, traseul L-455 (Chișinău - Budești);
Sectorul Rîșcani: str. A. Pușkin (str. Columna - str. Albișoara), str. Doina.