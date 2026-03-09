Procuratura Generală anunță că cazul morții educatoarei din Hîncești, care a zguduit întreaga comunitate, va fi cercetat de polițiștii din Chișinău și Hîncești. Mai multe organizații neguvernamentale și activiști, care luptă împotriva violenței asupra femeilor, susțin că moartea femeii nu este un accident, ci rezultatul unui abuz continuu, umiliță și control din partea soțului.

„În legătură cu informațiile apărute în spațiul public aferent decesului unei educatoare în sectorul Rîșcani al municipiului Chișinău, informăm că organele de urmărire penală ale Inspectoratului de Poliție Rîșcani al Direcției de Poliție mun.Chișinău și Inspectoratului de Poliție Hîncești au înregistrat procese penale, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului. În cadrul acestora urmează a fi efectuat un șir de acțiuni procesuale, iar după acumularea probatoriului necesar, va putea fi emisă o soluție pe caz”, ne-au comunicat responsabilii de la Procuratură.

O femeie din Hîncești, educatoare la o grădiniță din oraș, și-ar fi pus capăt zilelor, acum câteva zile, după ce ar fi fost abuzată de soțul său. Despre asta scriu mai multe organizații care luptă împotriva violenței asupra femeilor și care spun că au reușit să discute cu rudele victimei.

Când s-a aflat despre deces, soțul femeii a scris un mesaj în memoria ei, pe care însă ulterior l-a șters și până acum nu am reușit să obținem o reacție de la el. Organizațiile care luptă împotriva violenței îndeamnă femeile care sunt abuzate să nu ascundă aceste cazuri și să apeleze după ajutor.

Organizațiile nonguvernamentale îndeamnă femeile care sunt victime ale violenței în familie să sesizeze autoritățile și să ceară ajutor. Linia fierbinte principală și gratuită pentru victimele violenței în familie din Republica Moldova este 0 8008 8008. Totodată femeile sunt îndemnate să acceseze platforma eviolență.md, unde au contact cu specialiști care le pot ajuta sau pot apela numărul unic - 112.