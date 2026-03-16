Doi bărbați au fost arestați pentru 30 de zile, după ce ar fi împușcat un alt bărbat cu o armă de vânătoare și i-ar fi aruncat corpul neînsuflețit în apropierea unui cimitir.
Potrivit Procuraturii Generale, totul s-a întâmplat pe 21 februarie 2026, în raionul Briceni.
Cei doi bărbați s-ar fi certat cu victima, un bărbat de 39 de ani, din cauza unei presupuse datorii, iar unul dintre ei l-ar fi împușcat cu o armă de vânătoare deținută ilegal. Victima a decedat pe loc. Ulterior, suspecții ar fi dus corpul neînsuflețit al bărbatului în apropierea unui cimitir și l-ar fi abandonat pe marginea unui râu.
Corpul neînsuflețit al victimei a fost găsit abia pe 11 martie 2026.