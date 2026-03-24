Patru cetățeni străini sunt documentați după ce au încercat să intre în Republica Moldova cu mai multe bunuri pe care nu le-au declarat autorităților vamale.

Potrivit Serviciului Vamal, totul s-a întâmplat pe Aeroportul din Chișinău, în timpul controalelor bagajelor pasagerilor de pe cursele Istanbul – Chișinău și Viena – Chișinău. În bagajul unui nerezident de 41 de ani au fost depistate cinci lingouri de argint, câte 100 de grame fiecare. În bagajele altor doi cetățeni străini, de 31 și 38 de ani, au fost găsite 90 de pachete de țigări și un ceas de brand.

Totodată, un alt cetățean străin, de 37 de ani, a ales culoarul „nimic de declarat”, însă, în urma verificărilor, în valiza acestuia au fost depistate laptopuri, echipamente foto și video, precum și accesorii pentru acestea.

Toate bunurile au fost ridicate și ar putea fi confiscate, iar persoanele ar putea fi sancționate contravențional.