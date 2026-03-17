Două cetățene ucrainene sunt documentate, după ce au încercat să intre în Republica Moldova cu produse cosmetice injectabile, fără a le declara la vamă.

Potrivit Serviciului Vamal, totul s-a întâmplat la vămile Otaci și Palanca, în timpul controalelor vehiculelor și pasagerilor.

În primul caz, pentru control s-a prezentat un mijloc de transport înmatriculat în Ucraina, cu șase pasageri la bord. În urma verificării, în valiza unei cetățene ucrainene de 39 de ani au fost găsite preparate și soluții injectabile nedeclarate.

În al doilea caz, pentru control s-a prezentat un autocar de rută Kiev–Chișinău. În urma verificării, în bagajul unei cetățene ucrainene de 52 de ani au fost depistate 86 de unități de produse cosmetice injectabile, la fel nedeclarate.

În ambele cazuri, bunurile au fost ridicate și ar putea fi confiscate, iar persoanele documentate se pot alege cu sancțiuni contravenționale.

Produsele nedeclarate / Serviciul Vamal