Doi bărbați, de 25 și 35 de ani, vor presta muncă neremunerată în folosul comunității pe un termen de 200 de ore, după ce au fost prinși pescuind ilegal.

Potrivit Procuraturii Generale, totul s-a întâmplat în perioada 22–23 decembrie 2024, la lacul de acumulare Costești–Stânca, într-o zonă în care pescuitul este interzis. Bărbații au folosit o barcă gonflabilă și au instalat în apă 9 plase, cu o lungime totală de aproximativ 600 de metri, dispozitive interzise pentru pescuit.

În dimineața zilei următoare, în jurul orei 04:00, aceștia au revenit la lac și au ridicat plasele, în care erau prinși aproape 450 de pești, printre care șalău, caras argintiu, somn european, avat, plătică, crap european și roșioară. Prin aceste acțiuni, resurselor biologice acvatice le-a fost cauzat un prejudiciu material în valoare totală de 784.000 de lei.

Instanța a decis ca ambii făptași să plătească prejudiciul cauzat, să rămână sub sechestru bunurile lor imobile, până la suma de 52.000 de lei, și să fie confiscate bunurile folosite la comiterea infracțiunii, inclusiv un automobil și o barcă gonflabilă cu vâsle.