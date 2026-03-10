Doi bărbați au fost amendați după ce au tăiat ilegal lemne de la un ocol silvic din Nisporeni.

Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, totul s-a întâmplat în localitatea Găureni. În urma unui control, a fost depistat un tractor care transporta lemne fără acte de proveniență. Lemnul tăiat provenea de la Ocolul Silvic Păruceni.

Au fost întocmite procese-verbale, iar făptașii au primit amenzi în valoare totală de 7.500 de lei. Masa lemnoasă a fost ridicată și predată pădurarului pentru luare la evidență.

Tot în cadrul acțiunilor de control, un alt cetățean a fost sancționat cu un proces-verbal și amendat cu 1.000 de lei pentru încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor.